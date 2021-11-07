Депутат Рады Бужанский обиделся на Литву из-за покупки российской электроэнергии

Литва, которая призывает Украину не покупать электроэнергию у Москвы и Минска, сама импортирует ее у России и Белоруссии по более низкой стоимости, чем это делает Киев, сообщил депутат Рады Максим Бужанский.

Парламентарий отметил, что в марте текущего года глава Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной раде призывал Киев отказаться от покупки российской электроэнергии. По словам депутата, глава государства из-за этого «сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей».

Бужанский предположил, что обращение «вам» не подразумевало под собой «и нам тоже». По словам депутата, Литва в субботу получила 522 мегаватта от Минска и 499 мегаватт из российского Калининграда. Для сравнения парламентарий напомнил, что Киев получил «несчастные» пять мегаватт из Белоруссии.