Политолог Солонников назвал фантастическими слова украинского писателя о регионах России

Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал заявление киевского писателя Петра Кралюка о пяти российских регионах, которые якобы «должны быть» украинскими из-за этнических факторов.

Солонников заявил, что россияне зря обращают внимание на слова «не очень здоровых людей». По словам эксперта, количество больных на голову граждан примерно одинаковое во всем мире. Политолог подчеркнул, что этот показатель в России примерно равен числу на Украине. Как считает Солонников , украинцы любят «переиначивать» исторические события, передают «Известия».

По мнению Солонникова, жители Украины выдвигают очень странные теории. В качестве примера эксперт привел мнения, что Александр Македонский был украинцем, а пирамиды в Египте построил Киев. Политолог отметил, что слова о принадлежности российских земель Украине произнес «писатель-фантаст».