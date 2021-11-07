Премьер Ирака попал в больницу после налета на его резиденцию

Премьера Ирака Мустафу Аль-Казыми госпитализировали после атаки его резиденцию с помощью заминированного беспилотника.

Летательный аппарат был перехвачен. Политик получил легкие ранения в ночь на воскресенье после налета на его резиденцию в Багдаде, информирует телеканал «Аль-Арабия».

Накануне власти страны начали расследование по факту стычек между митингующими и представителями правоохранительных органов, которые произошли в ходе недавних акций протеста против результатов парламентских выборов. В результате беспорядков пострадали более двух десятков демонстрантов, которые отравились дымом.

Кроме того, девять полицейских получили ранения. Премьер-министр республики Мустафа аль-Казыми приказал сформировать комитет для расследования столкновений, которые повлекли за собой человеческие жертвы, а также выплатить компенсации пострадавшим от кровавых стычек.