Массовое ДТП с 19 погибшими произошло в пригороде Мехико

Грузовик протаранил шесть автомобилей на трассе, соединяющей столицу Мексики с городом Пуэбла. Информацию об этом сообщили в Управлении федеральных дорог и мостов.

Так, трагедия произошла в пригороде Мехико. Жертвами массовой аварии стали 19 человек. Трое получили травмы различной степени тяжести, сообщается в заявлении Управления федеральных дорог и мостов. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Информации об их состоянии нет.

После столкновения, некоторые автомобили вспыхнули и полностью сгорели. По предварительным данным правоохранителей, причиной происшествия стал отказ тормозной системы грузовика.

Водитель протаранившего автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП. В настоящий момент на территории аварии работают пожарные и спасатели. Движение по трассе временно перекрыто в обоих направлениях.