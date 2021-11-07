Депутат Белик назвал слова Авакова об «аншлюсе Белоруссии» странными

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что использование термина «аншлюс» (присоединение территории) в сторону Белоруссии является странным.

Белик также подчеркнул, что слова о «российской угрозе» будут иметь место и в будущем. Недавно бывший глава МВД Украины Арсен Аваков во время одной из программ сообщил, что якобы в данный момент происходит «аншлюс Белоруссии», а «российская угроза никуда не ушла». По его мнению, у Украины увеличились границы, находящиеся под контролем Москвы, передает РИА Новости.

Белик сообщил, что использование этого термина в заявлении Аваков является странным. По мнению депутата Госдумы, идеология Киева воздвигается на «героизации Третьего рейха», всех преступлений нацистов и их пособников. Парламентарий подчеркнул, что в Киеве на полную идет предвыборная работа, в которой проявляются кандидаты на пост главы государства.