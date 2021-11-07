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Депутат Белик назвал слова Авакова об «аншлюсе Белоруссии» странными

Депутат Белик назвал слова Авакова об «аншлюсе Белоруссии» странными

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что использование термина «аншлюс» (присоединение территории) в сторону Белоруссии является странным.

Белик также подчеркнул, что слова о «российской угрозе» будут иметь место и в будущем. Недавно бывший глава МВД Украины Арсен Аваков во время одной из программ сообщил, что якобы в данный момент происходит «аншлюс Белоруссии», а «российская угроза никуда не ушла». По его мнению, у Украины увеличились границы, находящиеся под контролем Москвы, передает РИА Новости.

Белик сообщил, что использование этого термина в заявлении Аваков является странным. По мнению депутата Госдумы, идеология Киева воздвигается на «героизации Третьего рейха», всех преступлений нацистов и их пособников. Парламентарий подчеркнул, что в Киеве на полную идет предвыборная работа, в которой проявляются кандидаты на пост главы государства.