SZ: США обратились к ЕС из-за передвижения войск России около украинской границы

США обратились к Европейской службе внешних связей (ЕСВС) и ряду государств ЕС из-за наращивания сил России возле украинской границы, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Немецкая газета сообщает, что Вашингтон в конце этой недели обратился в ЕСВС и министерства иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. Причиной этому является концентрация российских войск на границе с Украиной и якобы связанный с ней высокий потенциал эскалации.

Посольство США в Берлине отказалось комментировать содержание дипломатических контактов. Его представитель заявил, что поддержка Вашингтоном суверенитета Украины «перед лицом российской агрессии» не должна вызывать сомнений.

Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что данный шаг последовал на фоне «крайне агрессивной риторики» российских властей. Утверждается, что США поделились сведениями о передвижении войск.