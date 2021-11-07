Украинские националисты спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский заявил о дискриминации поляков на Украине и отметил, что украинцы почитают деятелей, виновных в геноциде этнических поляков в 1943-1944 годах.

Дипломат поделился мнением во время выступления в парламенте Польши 30 октября. Он напомнил, что с 2014 года власти Украины начали переименовывать улицы в честь националистических лидеров Степана Бандеры, Евгения Коновальца и Романа Шухевича.

Бывший президент страны Петр Порошенко называет это своим достижением, сообщает SM News. Однако Шинковский не сообщил о принятии мер против Украины, отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что утверждения польской стороны о якобы имеющей место дискриминации поляков являются некорректными.