Представитель главы ЦАР Мокпем: в результате провокации миротворцев ООН погиб ребенок

Пресс-секретарь главы ЦАР Альберт Ялоке Мокпем заявил, что 15-летняя девочка умерла в результате заранее спланированной провокации миротворцев ООН в республике.

Мокпем остался недоволен ответом руководства многопрофильной миссии ООН. Он отметил, что в организации не обратили внимание на гибель девочки, передает ФАН.

«Смерть этой девочки не имела никакого значения для тех, кто писал комментарии от МИНУСКА. Здесь мы задаемся вопросом. Во что они играют? Кто является врагом? Кто является настоящим врагом, победить которого они приехали? Кто этот враг? Это FACA? Их союзники: россияне и руандийцы? Или же это вооруженные группировки, для подавления которых они прибыли?», — заявил пресс-секретарь главы ЦАР.

Мокпем отметил, что виновные обязательно понесут наказание. Он выразил соболезнования семье погибшей девочки. Пресс-секретарь главы ЦАР добавил, что в отношении миротворцев ООН будет возбуждено расследование, так как это не первый такой инцидент.

Ранее микроавтобус с надписью «UN» подъехал к охраняемой резиденции президента ЦАР. Миротворцы достали телефоны и начали делать фотографии, что запрещено. Военные подали им знак, что съемка резиденции запрещена, однако водитель автобуса не остановился перед бойцами FACA и продолжил движение. В результате он сбил молодую девушку и протащил ее некоторое расстояние.