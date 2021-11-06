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Госсек СГ Мезенцев предложил не драматизировать продажу Белоруссией электроэнергии Украине

Госсек СГ Мезенцев предложил не драматизировать продажу Белоруссией электроэнергии Украине

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев предложил не драматизировать продажу Минском электроэнергии Киеву.

Недавно белорусское министерство энергетики заявило, что Минск возобновил поставки электроэнергии на территорию Украины. Мезенцев отметил, что республика и до этого постоянно выполняла собственные договоренности перед потребителями на Украине. По словам госсека СГ, ничего нового в течение последних месяцев не случилось.

Мезенцев напомнил, что властям Белоруссии необходимо пополнять бюджет и обслуживать внешний долг. По словам госсека, продажа электроэнергии является формой возврата кредитных денег. Мезенцев также предложил не связывать партнерское настроение и ожидания Москвы от Минска в сфере электроэнергии.