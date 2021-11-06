Инцидент с участием сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), повлекший смерть 15-летней девочки, произошел в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Местные жители устроили акции против присутствия миротворцев в стране.

Инцидент произошел на территории резиденции президента республики Фостен-Арканжа Туадера 1 ноября. Автобус с сотрудниками миссии ООН совершил незаконное проникновение на объект с попыткой заснять его. Бойцам национальной армии пришлось открыть огонь по колесам, поскольку миротворцы не реагировали на требования остановиться. Когда они попытались скрыться с резиденции, водитель автобуса насмерть сбил 15-летнюю девочку по имени Люмьер.

«Десятки людей вышли с плакатами, на которых написано: «МИНУСКА — убийцы». Они требуют справедливого наказания для миротворцев, виновных в смерти ребенка. Позже участники демонстрации отправились к дому, где Люмьер жила вместе с матерью-одиночкой.

Протесты вызваны и реакцией генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который проигнорировал смерть невинного ребенка и вместо этого сделал акцент на раненых сотрудниках миссии. Подобная реакция отчетливо отображает позицию коллективного Запада к африканскому народу, их жизням и безопасности, передает Федеральное агентство новостей.