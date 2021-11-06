Активист умер во время демонстрации в поддержку экс-президента Саакашвили в Грузии

Мужчина, который почувствовал себя плохо во время демонстрации около Руставской тюрьмы в поддержку бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили, умер в больнице.

Во время демонстрации ему стало плохо, в результате чего сотрудники скорой помощи госпитализировали активиста. Однако медики оказались не в состоянии спасти жизнь мужчины. Соответствующей информацией поделился телеканал «Рустави 2». В данный момент неизвестно, что стало причиной смерти.

Сторонники экс-президента Грузии недавно начали бессрочную демонстрацию перед стенами тюрьмы. Участие в митинге приняли представители грузинской оппозиции. Они требуют, чтобы Саакашвили доставили в гражданскую больницу, а не в тюремную, если это будет необходимо.