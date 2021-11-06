Российские пользователи Telegram поддержали критику Симоньян в адрес французской прессы

Российские пользователи Telegram вступились за главного редактора RT Маргариту Симоньян после того, как она рассказала о выходе книги с выдуманными фрагментами ее биографии.

Симоньян сообщила в Telegram, что французское издательство выпустило книгу, в которой приведены некоторые факты из биографии журналистки. По ее словам, авторы бестселлера упомянули о ее связи с президентом РФ Владимиром Путиным и назвали одной из наиболее влиятельных женщин в мире. Главред RT выразила несогласие с многими утверждениями.

«Переврали все буквально до единого слова», — подчеркнула Симоньян.

Ответ журналистки привел в восторг россиян. Пользователи Telegram поддержали ее критику в отношении французской прессы. Некоторые из подписчиков поинтересовались, намерена ли Симоньян подавать в суд на иностранных журналистов.

«Ну так, а иски будут к издательству за вранье?» – спросил Andrey Shalamov.

«Мы и дальше будем их злить. Если враг бесится, значит мы все делаем правильно. Браво, Маргарита!» — написал Андрей Mrak2k.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Симоньян за слова о кавказцах после инцидента в Новой Москве. Журналистка назвала позорищем поведение приезжих, которые устроили драку с мужчиной и его малолетним ребенком.