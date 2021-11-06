Тарасова с восторгом отозвалась о победном прокате Щербаковой в Италии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты третьего этапа Гран-При в Италии в женском одиночном катании. Напомним, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова заняли там два первых места.

Тарасова уточнила, что прокаты фигуристок вызвали у нее неподдельное восхищение. По словам тренера, особенно выделилась Щербакова, которая изначально шла третьей из-за ошибки в короткой программе, но все равно сумела вырваться вперед и победить.

«Ну сделали же! Взрослое, уверенное катание от наших девчонок. Щербакова — настоящий боец, любит она, когда трудно, когда надо бороться с собой. Я в восторге от прокатов, пьедестал обрел абсолютно заслуженный вид», — поделилась Тарасова в беседе с порталом Sport24.

Она добавила, что Хромых могла выступить лучше, и в будущем она еще превзойдет себя. Тренер назвала спортсменок «изумительными девочками» и поблагодарила их за эмоции.