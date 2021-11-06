Памятник Жванецкому появился на Новодевичьем кладбище в Москве

Памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому появился на Новодевичьем кладбище в Москве 6 ноября. С момента смерти знаменитости прошел год.

Памятник поставили по инициативе и при помощи мецената Михаила Опенгейма. При жизни он был близким другом Жванецкого. Автором монумента стал знаменитый скульптор Владимир Соскиев. Работы мастера выставлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, а также за рубежом — в Германии, Румынии, Франции и других странах. Среди особенно известных работ скульптора — памятник Марине Цветаевой, расположенный в Тарусе (Калужская область), и памятник Гайто Газданову в Париже.

Визуально памятник напоминает о миниатюрах самого Жванецкого. Он сделан в виде знакомого силуэта с неизменным портфелем в руках, который куда-то идет.