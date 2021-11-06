Заведения общепита и кинотеатры возобновят работу в Севастополе с 8 ноября

Власти Севастополя приняли решение возобновить деятельность заведений общественного питания и кинотеатров с 8 ноября.

Режим нерабочих дней в городе завершится 7 ноября. С 8 ноября в привычном графике будут работать образовательные заведения и медицинские учреждения. Об этом сообщил в пресс-службе городского правительства.

«С 8 ноября деятельность в штатном режиме возобновляют медицинские организации; образовательные организации, за исключением учреждений дополнительного образования, кружков, секций, работа которых запрещена до 1 декабря, также запрещено проведение утренников в детских садах с участием родителей», — отмечается в заявлении.

Также возобновят работу рестораны, кафе и бары. Однако заведения общепита должны будут закрываться в 23:00 и открываться не раньше 06:00. Кроме того, в городе возобновят работу салоны красоты, спа, бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, музеи.