В Индии произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Массовое отравление алкоголем случилось в Индии. Из-за некачественного спиртного погибли 42 жителя. Смерти фиксировались с 29 октября и по сегодняшний день. Случаи отравления произошли в четырех округах штата, продажа спиртного в котором официально запрещена.

Главный министр штата Нитиш Кумар пообещал наказать тех, кто причастен к отравлениям. Он также выразил тревогу по поводу того, что люди продолжают употреблять алкоголь во время праздников.

Также за последние месяцы сразу в нескольких регионах России было зафиксировано несколько массовых случаев смертельного отравления контрафактным алкоголем. В Свердловской области после употребления спиртного с метанолом умерло 24 человека. Похожая ситуация наблюдалась в Оренбургской области.