Сборная России по пляжному футболу стала четырехкратным обладателем Межконтинентального кубка

Российская сборная в четвертый раз в истории выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу.

Хет-трик Бориса Никонорова принес сборной России победу над Ираном в финале Межконтинентального кубка. Ежегодный турнир проходил в Дубае со 2 по 6 ноября. Финальный матч завершился со счетом 3:2. Команда Михаила Лихачева стала рекордсменом турнира по количеству побед. До этого сборная России выигрывала турнир в 2011, 2012 и 2015 годах.

Бронзовым призером Межконтинентального кубка стала сенегальская национальная команда, победившая в матче за третье место Португалию. Примечательно, что выигравшая турнир сборная России в этом году в третий раз завоевала золотые медали планетарного первенства.