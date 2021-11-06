Кадыров назвал грязным приемом слова Симоньян о кавказцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян после ее критических замечаний в адрес выходцев с Кавказа.

По его словам, информационным агентствам следует прекратить критиковать кавказцев. А сама Симоньян просто пытается поднять свой рейтинг, обсуждая резонансный случай.

«Хотел бы еще напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме... Такой грязный прием может привести к непоправимым последствиям», — написал он в собственном Telegram-канале.

Речь идет о нападении четырех граждан кавказской национальности на жителя Москвы, который прогуливался по городу в компании малолетнего сына. Гости столицы начали драку, не обращая внимания на присутствие ребенка. Видео инцидента получило широкую огласку и вызвало общественный резонанс.