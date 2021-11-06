Бессрочная акция в поддержку Саакашвили началась у стен тюрьмы в Рустави

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили устроили бессрочный митинг возле исправительного учреждения, где заключен экс-глава государства.

Политика задержали на родине 1 октября, он фигурирует в нескольких уголовных делах. После Саакашвили поместили в тюрьму города Рустави. Он уже показывался перед сторонниками через окно исправительного учреждения. Оппозиция устроила бессрочный митинг в поддержку бывшего президента у стен места заключения.

Сторонники экс-главы государства потребовали перевести политика в гражданскую клинику. Пока грузинские власти готовы поместить Саакашвили при необходимости в тюремную больницу.

На данный момент бывший президент держит голодовку в знак протеста. Ранее политолог Николай Стариков отмечал, при помощи столь радикальных мер Саакашвили убивает сам себя.