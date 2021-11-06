«Динамо» добилось победы над «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России

«Краснодар» потерпел поражение от столичного «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ, который прошел в Москве.

Вячеслав Грулев стал автором единственного гола в поединке «Динамо» — «Краснодар», состоявшемся на стадионе на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На 73-й минуте нападающий бело-голубых поразил ворота Антона Шунина, воспользовавшись передачей Клинтона Н'Жье.

«Динамо» реабилитировалось за разгромное поражение от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура РПЛ и приблизилось к сине-бело-голубым в турнирной таблице. На счету команды Сандро Шварца 26 очков. «Краснодар», в активе которого 21 балла, располагается на седьмой позиции.