Чечня закончила перепись населения первой из российских регионов

Чечня стала первым регионом, в котором завершилась Всероссийская перепись населения. О том, что 100% жителей прошли процедуру, сообщил руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев.

Всероссийская перепись в Чечне проходила в 457 переписных и стационарных участках. Всего в деятельности приняли участие 3238 граждан, из которых 2741 человек занимались непосредственно переписью.

«Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения», — заявил Дигаев.

Перепись населения проходит во всех российских регионах с 15 октября по 14 ноября. Это уже третье подобное мероприятие в современной истории России. До этого перепись проходила в 2002 и 2010 годах.