Военный эксперт Нгема: миротворцы ООН продают оружие боевикам и насилуют мирных жителей

Известный эксперт из Центральноафриканской Республики Сильвен Нгема рассказал о преступлениях, которые совершают на территории ЦАР сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Его слова приводят аналитики издания Nouvelles Plus.

По словам Нгема, под прикрытием миротворческой миссии «голубые каски» совершают зверства на территории ЦАР, которая находится в состоянии гражданской войны.

«Защитники» под видом благих намерений продают оружие боевикам, насилуют и убивают мирных жителей. Люди надеются, что международное сообщество примет во внимание эти преступления, ставшие почти повседневными», — заявил Нгема.

Эксперт уверен, что ответственными за инцидент, который 1 ноября произошел в районе резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера, являются миротворцы ООН. Кроме того, из-за действий «голубых касок» погибла 15-летняя девочка. В этот день египетский контингент МИНУСКА проник на охраняемую территорию и попытался снять объект на видео, что противоречит законам ЦАР, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Бойцы FACA потребовали водителя автомобиля прекратить движение, однако тот не подчинился приказу и направился к выезду, где на полном ходу сбил ребенка. От полученных травм девочка скончалась до приезда на место медиков.

«Еще одна авария с участием МИНУСКА произошла в сентябре. Трагедия случилась в 17 км от столицы. Водитель грузовика миссии, не справившись с управлением, сбил женщину, врезался в толпу людей и протаранил жилой дом. Также хочу напомнить об инциденте в Бриа, где миротворцы ООН хладнокровно убили девочку Калтуму Джуму. Затем они предложили семье жертвы 1 500 000 франков КФА, призвав их лгать, что ребенок погиб из-за российских специалистов. Отец, конечно, отказался и призвал предать суду сотрудника МИНУСКА, выстрелившего в Джуму», — рассказал Нгема.

В то же время, утверждает эксперт, несмотря на непрекращающиеся преступления своих миротворцев, руководство МИНУСКА не делает ничего, чтобы остановить это. В завершении Нгема также обвинил ООН в предоставлении недостоверной информации касательно общей ситуации в Центральноафриканской Республике.