Власти США живут в другой реальности, продолжая проводить неэффективную политику в отношении России. Таким мнением поделился хорватский политолог Зоран Метер .

Эксперт назвал три главных заблуждения Вашингтона относительно Москвы. Первым из них, по словам Метера, являются надежды американцев на «возвращение» РФ под крыло Белого дома.

«Американские элиты упорно верят своим иллюзиям относительно России, живя в какой-то параллельной реальности», — отметил политолог.

Еще с момента распада Советского Союза Вашингтон постоянно унижал Москву пустыми обещаниями, но тем самым подтолкнули ее к «геополитическому возрождению», сказал Метер.

Второй ошибкой он назвал упоение победой в холодной войне и превращение РФ в препятствие для установления доминирования Вашингтона в мире. Наконец, третьей иллюзией Соединенных Штатов стала их позиция по территориальному спору между Москвой и Токио из-за Курильских островов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил о необходимости заключения мирного договора с Японией. В свою очередь, Генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что данный вопрос нужно решать в настоящее время.