Хоккеистов клуба КХЛ в полном составе отправили на карантин

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в полном составе отправили на семидневный карантин согласно постановлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Информация об этом появилась на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Решение изолировать спортсменов было принято после того, как у них лабораторно подтвердилось заболевание вирусом гриппа «А». Некоторые игроки не выходили на лед на двух предыдущих матчах «Салавата» — с «Амуром» и «Авангардом». Отмечается, что COVID-19 у хоккеистов не обнаружен: все они неоднократно проходили ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции, а также сдавали анализы на наличие в организме антигена.

В связи с карантином отменен матч между «Салаватом» и «Трактором» (Челябинск). Он должен был состояться 7 ноября.

На данный момент уфимский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции: «Салават» провел 27 матчей, набрав 38 очков.