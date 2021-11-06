Россиянину грозит лишение свободы за снятие флага Украины с ТРЦ в Виннице

Пьяный россиянин снял флаг Украины с торгово-развлекательного центра в Виннице, ему грозит до шести месяцев лишения свободы.

Инцидент произошел утром 6 ноября. Нетрезвый злоумышленник снял государственный флаг со здания, расположенного на улице 600-летия в Виннице. После этого он выбросил его в кусты и сбежал.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что он является гражданином РФ. По данному факту возбудили уголовное дело, ведется расследование, говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

Похожий инцидент произошел в Харькове. Подросток проник на территорию детского сада и сорвал с фасада флаг Украины. Его оперативно задержали и доставили в отделение полиции, сообщал ФАН.