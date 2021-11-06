Экс-глава МВД Украины Аваков: «закон о коллаборантах» поможет «вернуть» Крым

Жители Донбасса и Крыма должны четко осознавать, какие перспективы их ждут после возвращения в состав Украины, заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По его словам, руководство государства должно стремиться к восстановлению территориальной целостности страны. Для осуществления поставленных целей необходимо принять так называемый «закон о коллаборантах», который предполагает несение ответственности за сотрудничество с Российской Федерацией. Однако для лиц, совершивших более незначительные правонарушения, необходимо объявить амнистию.

«Человек должен знать, что его здесь ждет: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия», — резюмировал он.

Стоит отметить, Крым вошел в состав России в 2014 году в результате всенародного референдума. Более 95% жителей региона проголосовали за воссоединение полуострова с материковой Россией.