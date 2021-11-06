Политтехнолог Хилтон не исключил переизбрания Трампа на фоне непопулярности Байдена

Бывший политтехнолог экс-премьера Великобритании Стив Хилтон заявил, что обеспокоен состоянием президента США Джо Байдена.

По словам эксперта, Байден является самым старым лидером США за всю историю страны, а его состояние и падение рейтинга говорит о том, что шансы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на победу на следующих выборах лишь растут. В интервью The Daily Telegraph Хилтон признался, что люди просят его не быть грубым, но возраст Байдена говорит сам за себя.

«Я называю его слабоумным, потому что у него явно старческое слабоумие. У него случаются провалы в памяти», — прокомментировал ситуацию политтехнолог.

Как отметил Хилтон, Байден теряет ход мыслей, даже когда говорит по бумажке или при помощи телесуфлера, а также постоянно путает имена, фамилии и страны. На саммите в Глазго он по всей вероятности заснул. Между тем речь идет о человеке, занимающем «самую значимую и требовательную должность в мире», считает он.

«Если бы вы хотели переизбрать Дональда Трампа, то вы бы поступали именно так, как сейчас поступает Байден», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения Байдена среди независимых избирателей снизился вдвое с начала года — до 34%, согласно опросу Gallup. В феврале лидера страны одобрял 61% респондентов.