Прозападные украинские элиты и эксперты стали перешептываться о том, что Украина напрасно доверилась Западу, который эксплуатировал ее в личных интересах, и следовало бы выйти на диалог с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Украина.ру» заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Эксперт подчеркнул, что обстановка на Украине изменилась: теперь за возможность и право договариваться о чем-либо с Россией борются даже те, с кем Москва давно не ведет переговоров.

«Понятно, что договариваться они хотят на своих условиях. У них там еще много тараканов в голове бегает. Но ситуация совершенно изменилась. Да, они пытаются пугать, говоря о том, что если не договоритесь, то мы тут геноцид русских устроим и ракеты по Кремлю запускать начнем. Но это же все от безысходности и от необходимости получить от России тот ресурс, который им не дал Запад», — рассуждает политолог.

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Ищенко обратил внимание, что в устоявшемся декадентстве Украины уже никто не может обвинить Россию, поскольку Киев сам организовывал разного толка блокады с одобрения покровителей. Сейчас даже самые ярые русофобы винят во всех бедах не Москву, а киевскую власть и западных партнеров, резюмировал эксперт.

Ранее внештатный советник Офиса президента Украины и по совместительству пресс-секретарь Киева в делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович объявил, что Киев в силах устроить бомбардировку российской столицы.