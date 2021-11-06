Политолог Рар: власти ФРГ привыкли к провокациям украинского посла Мельника

Берлин уже давно не воспринимает всерьез заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, заявил политолог Александр Рар.

Дипломат выразил очередную претензию к властям в ФРГ на фоне якобы нарушения Берлином обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Посол считает, что Германия обязана согласовывать с Киевом свои шаги по газопроводу «Северный поток — 2», однако пренебрегает этой возможностью.

По словам политолога, очередная неоднозначная выходка Мельника будет просто проигнорирована. В Берлине уже прекрасно знакомы с манерой его поведения.

«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», — сказал он.

Вместе с тем Рар добавил, что сотрудничество Германии с Россией выводит из себя украинскую сторону. В Киеве никто не ожидал, что ситуация развернется в такое русло.

«Сам "Северный поток — 2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», — резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия хочет «надавить» на Европу для сертификации «Северного потока — 2». Дипломат предположил, что именно поэтому и был спровоцирован энергетический кризис.