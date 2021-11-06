Власти Коми не будут продлевать нерабочие дни в республике после 7 ноября

Власти Коми отказались от продления выходных с 8 ноября на фоне распространения коронавирусной инфекции. Такое решение приняли в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Согласно внесенным в указ изменениям, жители Республики Коми выйдут из режима нерабочих дней с 8 ноября. Также к работе вернутся общеобразовательные учреждения и детские сады в регионе.

«Большинство членов оперативного штаба проголосовало за то, что с 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме», — объяснил глава республики Владимир Уйба.

Как сообщалось ранее, в Коми не снижается уровень заражения коронавирусом. Врачи зафиксировали еще 405 новых случаев инфицирования среди жителей региона за последние 14 часов.