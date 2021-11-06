Шесть человек погибли и трое пострадали в ДТП с автоцистерной на юге Нигерии

Жертвами ДТП с участием автоцистерны и нескольких велосипедов в городе Энгу стали шесть местных жителей.

По предварительным данным, в результате аварии шесть человек погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

«Предварительное расследование показало, что автоцистерна, предположительно, потеряла управление из-за отказа тормозов и врезалась в припаркованные трехколесные велосипеды», — сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Обстоятельства и причины трагедии уточняются. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники служб медицинской помощи. Все пострадавшие в результате столкновения были госпитализированы. В настоящее время они находятся под присмотром врачей в одной из местных больниц. Обстоятельства происшествия уточняются. Расследование продолжается.