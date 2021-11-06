Губернатор Псковской области не будет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Правительство Псковской области не планирует продлевать действие режима нерабочих дней. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников.

По словам главы региона, на территории Псковской области сохраняется ряд ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. В частности граждане должны предъявлять QR-коды при посещении заведений общественного питания, аквапарков, бассейнов и других развлекательных организаций. Кроме того, сохраняется режим обязательной самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших процедуру вакцинации. Работа дискотек и кальянных на территории региона также ограничена.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу. После прохождения данной процедуры гражданин может получить QR-код на официальном портале государственных услуг. QR-код также выдается при наличии свидетельства о перенесенном COVID-19.