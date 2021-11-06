Власти не будут продлять период нерабочих дней в Мордовии

Власти Мордовии решили не продлевать действие связанных с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе ограничительных мер.

Мордовия не будет продлевать период нерабочих дней. Власти региона приняли решение о снятии коронавирусных ограничений с 8 ноября. Об этом сообщили на сайте правительства республики. При этом масочный режим и дезинфекция помещений по-прежнему останутся.

«Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания», — сказано в сообщении.

Ранее режим нерабочих дней также не стал продлевать глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. По словам губернатора, принято решение не идти по пути других российских регионов.