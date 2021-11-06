Восемь человек погибли на музыкальном фестивале рэпера Трэвиса Скотта в Техасе

В Техасе прошел музыкальный фестиваль Astroworld Festival. В день выступления известного рэпера Трэвиса Скотта погибли восемь человек, сообщает издание Houston Chronicle.

На мероприятие приехали более 50 тыс. человек. По информации полиции, в первый день концерта была сильная давка. Фанаты рэпера Трэвиса Скотта пытались первыми прорваться к сцене любимого исполнителя.

В результате погибли восемь человек, еще несколько получили травмы. После произошедшего организаторы отменили второй день фестиваля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.