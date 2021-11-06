Депутат Рады «расстрелял» Бандеру в честь годовщины освобождения Киева от фашистов

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива решил оригинально поздравить украинцев с годовщиной освобождения Киева от фашистов. 6 ноября 1943 года город перешел под контроль Красной армии.

Кива вместе с участниками движения «Патриоты — За жизнь» устроил «расстрел» портретов известных преступников военных лет и украинских националистов. В числе мишеней оказались изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

«Мы чтим! Мы помним! Мы гордимся нашим победоносным героическим прошлым. Знайте и вы, что победа будет за нами. С праздником!» — произнес нардеп и выпустил всю обойму.

Кива также возложил цветы к памятнику советского военачальника Николая Ватутина, командовавшему войсками 1-го Украинского фронта.

«Слава солдату Красной армии!» — произнес Кива.

Ранее стало известно, что против депутата от ОПЗЖ возбудили несколько уголовных дел. Одно производство связано со стрельбой, которую Кива устроил в день смерти Бандеры, а второе — с его поздравлением Владимира Путина с днем рождения. Кива сообщал, что подвергся травле из-за теплых слов в адрес российского президента.