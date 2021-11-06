Черный список Украины содержит имена десяти умерших деятелей культуры из России

Черный список Украины, включающий имена российских деятелей культуры, содержит десять умерших артистов. В их числе оказались Олег Табаков, Иосиф Кобзон и другие.

Список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, регулярно пополняется Министерством культуры Украины. В настоящее время в нем можно найти оперную певицу Ирину Богачеву, кинорежиссера Бориса Грачевского, актрису Элину Быстрицкую, актеров Валентина Гафта, Станислава Говорухина, Бориса Клюева, Василия Ланового, Владимира Меньшова.

Несколько дней назад перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, пополнился телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Как сообщает украинское издание «Обозреватель», это произошло из-за того, что артист спародировал поэта Тараса Шевченко.