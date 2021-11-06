Минюст Украины отказался рассматривать вопрос экстрадиции Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не объявлен в розыск на Украине, поэтому его экстрадиция по инициативе Киева не рассматривается. Об этом сообщило украинское министерство юстиции.

Согласно украинскому уголовному кодексу, экстрадицией называется выдача лица той стране, на территории которой оно разыскивается правоохранителями для привлечения к ответственности, пояснили в ведомстве.

«Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили», — говорится в ответе министерства на вопрос журналистов.

Киев мог бы инициировать процедуру высылки политика только в случае наличия уголовных дел против него на Украине, уточнили в минюсте.

Ранее о дальнейшей судьбе Саакашвили высказался премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Передача политика Украине или его досрочное освобождение из тюрьмы исключены, подчеркнул глава правительства.