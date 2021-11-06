Украинский блогер Шевченко пошутил про Зеленского и восковую фигуру Путина

Блогер Панас Шевченко рассказал подписчикам в Twitter анекдот про президента Украины Владимира Зеленского, который «ставил» на место лидеров других стран. Неожиданный поворот в шутке удивил пользователей соцсети.

Зеленский недавно продемонстрировал странное поведение на полях конференции СОР26 в Глазго. Глава государства попал в неловкую ситуацию, пропустив по неясной причине собственное выступление. Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, который модерировал саммит, был серьезно озадачен произошедшей ситуацией.

Несмотря на это, Зеленскому удалось сфотографироваться с главой Белого дома Джо Байденом. Совместный снимок двух президентов уже покритиковали в Сети. Поводом для шуток стала неподдельная радость на лице украинского лидера, который стоял рядом со своим американским коллегой.

Доподлинно неизвестно, о чем конкретно общались лидеры стран в кулуарах климатического саммита. Журналисты из США отметили, что Байден не планировал переговоров с Зеленским. Украинский блогер Шевченко не обделил вниманием эту тему и рассказал в Twitter забавную шутку.

По сюжету Зеленский жестко разговаривал с Байденом, главой Франции Эммануэлем Макроном, экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако выяснилось, что украинский лидер имел дело с восковыми фигурами.

«Зеленский в Глазго загнал Байдена в угол, поставил Макрона на колени, выдвинул ультиматум Меркель и хотел уже принять капитуляцию у Путина, но появившаяся охранник прогнала президента Украины из музея мадам Тюссо», – пошутил блогер.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла фотографию президентов Украины и США на саммите в Глазго, которую Зеленский опубликовал в Twitter.