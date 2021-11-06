Жириновский объяснил, сколько раз нужно уединяться в уборной

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова оказался в центре внимания СМИ благодаря экстравагантному заявлению.

На интервью для радио «КП» либерал-демократ коснулся темы повсеместной нагрузки, которая свалилась на медиков, работающих с COVID-пациентами. Жириновский посетовал, что у врачей даже нет возможности своевременно отлучиться в уборную.

Данный факт огорчил политика, и он призвал всех россиян не игнорировать сигналы организма и уединятся каждый раз, как в этом возникнет необходимость.

«Ведь что такое не ходить вовремя в туалет? Идет отравление организма. Организм все отработал. Надо немедленно убрать из организма, освободить и мочевой пузырь, и кишечник. А люди терпят, стесняются», — посочувствовал председатель ЛДПР.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Жириновский рассказал печальную историю своего охранника, который в свое время работал в Кабуле у экс-премьер-министра Афганистана Бабрака Кармаля.

По словам политика, телохранитель вынужден был проводить целый день в кабинете чиновника за шторками в полной готовности нейтрализовать любую опасность. При этом секьюрити не ходил по нужде минимум по 12 часов, что, по словам либерал-демократа, стоило ему жизни.

«Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые, да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует — идите!» — воззвал к разуму людей политик.

Ранее Жириновский ярко проявил себя в предвыборных дебатах. Во время критической речи в адрес людей, «устроивших капитализм», либерал-демократа подвел ремень, и он едва не остался без штанов.