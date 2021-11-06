Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Коста-Рика стала первым в мире государством, объявившем обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщили на сайте местного министерства здравоохранения.

Прививочная кампания для детей от пяти до одиннадцати лет начнется уже весной 2022 года. Соответствующее постановление вынесла Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».

Отмечается, что власти Коста-Рики сделали вакцинацию обязательной еще в марте этого года. Однако ранее медицинская процедура не распространялась на детей младше 12 лет.

Напомним, в октябре Коста-Рика сообщила о закупке 3,5 доз препарата от коронавируса компании Pfizer. Примерно 1,5 миллиона из них пойдут на прививки для детей, остальные будут поставлены взрослому населению.