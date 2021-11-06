Аэропорт Пальмы в Испании приостановил работу из-за покинувших самолет мигрантов

Нелегальные мигранты без разрешения покинули борт самолета и временно приостановили работу испанского аэропорта в Пальме.

По информации сотрудников полиции, пассажирский авиалайнер Air Arabia летел по направлению Касабланка — Стамбул. Однако пилот решил совершить экстренную посадку в аэропорту Пальмы из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

После удачного приземления медики оперативно доставили мужчину в больницу. Однако врачи установили, что он был полностью здоров. Злоумышленника задержали по статье о содействии в незаконной миграции.

Одновременно с этой ситуацией несколько пассажиров воздушного транспорта покинули борт самолета. Пятерых из них удалось поймать. В связи с тем, что остальные мигранты находились на территории взлетно-посадочной полосы, руководство аэропорта приняло решение о временном задержании рейсов.

Несмотря на инцидент, воздушная гавань Пальмы достаточно быстро возобновила свою работу. Правоохранители отметили, что произошедшая ситуация была заранее спланирована для того, чтобы нелегально попасть на территорию Испании. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.