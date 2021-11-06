Александр Мостовой задумался о тренерской карьере

Бывший игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что хочет попробовать себя на тренерском поприще.

Александр Мостовой признался, что не прочь стать футбольным тренером, однако пока не получал предложений о трудоустройстве. Слова чемпиона Европы 1990 года среди молодежных сборных приводит испанской издание AS.

«Меня привлекает идея стать тренером или спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек. Неудобный, потому что хорошо знаю футбол, был хорошим футболистом, и у меня есть свой характер. Некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек, как я», — подчеркнул экс-полузащитник сборной России.

В качестве игрока Мостовой выступал за московские «Красную Пресню» и «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанские «Сельту» и «Алавес». Экс-полузащитник российской национальной карьеры завершил карьеру в 2005 году.