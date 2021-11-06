Общественный деятель Муратов назвал позором реакцию Киева на выдачу гражданства РФ в Донбассе

Решение Верховной рады Украины о выдаче упрощенного гражданства части россиян является позорным, уверен лидер общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов. Документ стал реакцией Киева на аналогичную меру для жителей Донбасса, подчеркнул он.

Украинский парламент принял инициативу в первом чтении, ее поддержали 254 депутата. По словам Муратова, на Украине постарались создать повод для торжества «демократии». Однако на деле жители страны массово покидают государство, отправляясь на заработки в Россию или Европу.

Общественный деятель указал, за идеей стоит партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и сам лидер. Муратов на пальцах объяснил провал политика перед коллегой Владимиром Путиным в вопросе выдачи гражданства россиянам. Слова представителя «Донецкой республики» приводит «ПолитНавигатор».

«Зеленский и его приспешники подобным "документом" в очередной раз опозорились. Потому что украинское население ждет того момента, когда сможет получить паспорт гражданина Российской Федерации по упрощенной системе, как получают аналогичный документ жители Донецкой и Луганской Народных Республик», — заключил Муратов.

Ранее политолог Андрей Ермолаев указал на сокращение прав украинцев из-за режима Зеленского. По словам эксперта, граждан не только урезают в свободе, но и преследуют за ее отстаивание.