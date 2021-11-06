Глава МИД Украины Кулеба возложил на Россию ответственность за энергетический кризис в Европе

Москва сознательно «ограничивает» объемы поставляемых в европейские страны энергоносителей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, таким образом Россия хочет усугубить ситуацию с подскочившими на газ ценами на европейском рынке. Кремль якобы рассчитывает обострить энергетический кризис для продвижения вопроса с сертификацией газопровода «Северный поток — 2».

«Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока — 2"», — сказал он.

В последние месяцы цена на природное топливо в Европейском союзе действительно подскочила. В пике тысяча кубометров газа торговалась практически за 2000 долларов. Однако позже цены стабилизировались после слов президента России Владимира Путина о намерении вмешаться в ситуацию.