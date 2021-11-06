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«Черная дыра». Хорватский политолог Метер назвал Украину угрозой мировому порядку

«Черная дыра». Хорватский политолог Метер назвал Украину угрозой мировому порядку

За последние годы Украина трансформировалась в «черную дыру», которая способна поглотить Россию, Евросоюз и США. Такое мнение выразил хорватский политолог, эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.

Аналитик допускает, что из-за Киева мировых игроков «всосет» в политический и военный водоворот, из которого не будет спасения.

«И в котором победитель может быть только один. Но и он заплатит очень дорого за свою победу», — продолжил Метер.

По мнению политолога, Вашингтон заинтересован в «подогревании» конфликта между Москвой и Киевом. США выгодно использовать «злую» Украину против России, чтобы отвлечь политическое и военное внимание своего конкурента. И, тем самым, ограничить возможности РФ продвигать интересы на мировой арене, полагает Метер.

Но при этом, Соединенным Штатам не нужно прямое военное столкновение между соседними государствами. У Вашингтона есть определенная задача, которая стоит уже 30 лет — проводить политику всестороннего разобщения между Москвой и Киевом, подчеркнул эксперт.

«Черная дыра». Политолог Метер назвал Украину угрозой мировому порядку
Федеральное агентство новостей  / 

Впрочем, продолжил аналитик, американский истеблишмент упорно продолжает жить в своих иллюзиях относительно России. США не одно десятилетие ждут, что Россия «вернется под крыло» Штатов, но не понимают, что этого не случится.

«Вашингтон совершил катастрофическую аналитическую и стратегическую ошибку, пока упивался победой в холодной войне и грядущим "концом истории". США превратили Россию в главное государство современного мира, которое единственное из всех стран планеты по-настоящему препятствует установлению тотального мирового американского доминирования», — резюмировал Метер.

Ранее политолог Александр Асафов увидел в поведении украинских элит угрозу военного конфликта в Черном море. Эксперт предположил, что Киев подталкивает Вашингтон к провоцированию Москвы, чтобы вернуть контроль над Крымом.