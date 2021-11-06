Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в области искусств

Жители России получат возможность отучиться в высшем учебном заведении бесплатно во второй раз. Образование можно будет получить в сфере искусств.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, получить еще одно высшее бесплатно можно будет в десяти ведущих профильных вузах страны уже с 2022 года. Для этого необходимо пройти творческие испытания.

«Порядок такого приема, а также перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в список вузов входят Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина и другие.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит идею бесплатного проезда в транспорте для студентов. Законопроект предполагает внести изменения в статью 40 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».