Замглавы МИД России Рябков анонсировал консультации Москвы и Вашингтона по работе посольств

Российская и американская стороны планируют обсудить визовые вопросы и функционирование посольств на встрече, которая должна состояться в ноябре текущего года, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, на предстоящих консультациях будет затронут весь комплекс вопросов, которые связаны с деятельностью дипломатических и консульских представительств.

«Могу подтвердить, что в ближайшие две недели, до конца ноября», — ответил Рябков на вопрос журналистов РИА Новости о сроках проведения встречи.

Дипломат уточнил, что консультации планируется организовать в третьей стране. Мероприятие пройдет на уровне глав подразделений МИД, добавил он.

Ранее посольство РФ потребовало от Соединенных Штатов компенсации за потерю доступа к дипломатической собственности. Как рассказал сотрудник ведомства в Вашингтоне Сергей Кошелев, речь идет о шести конфискованных объектах.