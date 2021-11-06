В Германии три человека получили ножевые ранения в скором поезде

Неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда в округе Верхний Пфальц в Баварии.

Вооруженный мужчина напал на пассажиров поезда в ФРГ, сообщила газета Bild. В результате атаки три человека получили ранения разной степени тяжести. В настоящий момент злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Мотивы преступника пока неизвестны.

Раненых оперативно госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. Следователи исключили террористический мотив нападения. Обстоятельства и причины инцидента уточняются. Расследование продолжается.