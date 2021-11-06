Киев становится все более раздражающим для Европы на фоне заявлений из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. С таким мнением выступили жители Болгарии в Сети.

Глава государства приехал на полуостров 4 ноября, в День народного единства. Президент возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе и выступил с речью.

МИД соседней страны остался недоволен поездкой Путина на российский полуостров и выразил «решительный протест» из-за «несогласованного с Киевом» посещения субъекта политическим лидером. Болгары раскрыли неудобную для Украины правду после визита главы государства в Крым.

«Мнe кaжeтcя, чтo тaк нaзывaeмыe укрaинцы cтaнoвятcя вce бoлee и бoлee рaздрaжaющими для Eврoпы.... Я убeждeн, чтo нacтупит дeнь, кoгдa вceм тaк нaдoecт укрaинcкaя идeя, чтo эту страну разделят нa чacти по cпрaвeдливocти, и останется только население Зaпaднoй Укрaины со значимостью как у Ceвeрной Македонии», — констатировал один из читателей болгарской газеты «Факты».

Требовать от России просить разрешения, это как призывать хозяина просить позволения вернуться домой. Украина должна понимать, полуостров навсегда останется ее собственностью лишь в грезах государства, добавили болгары.

Ранее поездку Путина прокомментировал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Глава республики посетовал, что президент России не взял лидера с собой.