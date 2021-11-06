Политолог Асафов раскрыл планы Киева решить «крымский вопрос» руками США

Украина надеется, что Соединенные Штаты развяжут военный конфликт в Черном море, а Киев, воспользовавшись ситуацией, закроет «крымский вопрос» в свою пользу. Об этом в беседе с RT заявил политолог Александр Асафов.

Таким образом эксперт прокомментировал слова украинского посла в США Оксаны Маркаровой, которая обратилась к западным союзникам с просьбой нарастить военное присутствие в Черном море.

Высказывание Маркаровой лишний раз подчеркивает лояльность Киева к Вашингтону и выдает некую надежду Украины, что вопрос «принадлежности» Крыма за них решат американцы, уверен политолог.

«Что случится такое чудо, когда у США найдется какой-то безумный капитан эсминца, который развяжет войну, результатом которой Украина надеется воспользоваться», — добавил Асафов.

При этом, напомнил эксперт, военные корабли США уже совершают провокационные заходы в Черное море, пытаясь продемонстрировать свою силу и присутствие в регионе. Вполне вероятно, продолжил Асафов, что Соединенные Штаты таким способом рассчитывают сподвигнуть Россию на «неадекватные действия», которые могли бы позволить Вашингтону применить новые санкции или другие меры.

Федеральное агентство новостей /

Однако расшатать обстановку у американцев не выходит — Россия планомерно и спокойно продолжает укреплять свою безопасность, подчеркнул Асафов.

«Россия достаточно четко реагирует и на допустимом уровне усиливает свое присутствие, которое там и так есть. Безусловно, несмотря на все эти учения НАТО, фактором номер один в регионе все равно остается Россия, которая реагирует на действия Запада как обычно: вполне ясно и содержательно», — резюмировал Асафов.

Ранее Россия не допустила новую провокацию со стороны США в Черном море. Накануне два американских судна пытались приблизиться к Крымскому полуострову, но столкнулись с обороной «запретных зон», в которых расположены военные корабли РФ, немедленно реагирующие на пресечение границ предупредительным огнем.