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Политолог Асафов раскрыл планы Киева решить «крымский вопрос» руками США

Политолог Асафов раскрыл планы Киева решить «крымский вопрос» руками США

Украина надеется, что Соединенные Штаты развяжут военный конфликт в Черном море, а Киев, воспользовавшись ситуацией, закроет «крымский вопрос» в свою пользу. Об этом в беседе с RT заявил политолог Александр Асафов.

Таким образом эксперт прокомментировал слова украинского посла в США Оксаны Маркаровой, которая обратилась к западным союзникам с просьбой нарастить военное присутствие в Черном море.

Высказывание Маркаровой лишний раз подчеркивает лояльность Киева к Вашингтону и выдает некую надежду Украины, что вопрос «принадлежности» Крыма за них решат американцы, уверен политолог. 

«Что случится такое чудо, когда у США найдется какой-то безумный капитан эсминца, который развяжет войну, результатом которой Украина надеется воспользоваться», — добавил Асафов.

При этом, напомнил эксперт, военные корабли США уже совершают провокационные заходы в Черное море, пытаясь продемонстрировать свою силу и присутствие в регионе. Вполне вероятно, продолжил Асафов, что Соединенные Штаты таким способом рассчитывают сподвигнуть Россию на «неадекватные действия», которые могли бы позволить Вашингтону применить новые санкции или другие меры.

Политолог Асафов раскрыл планы Киева решить «крымский вопрос» руками США
Федеральное агентство новостей  / 

Однако расшатать обстановку у американцев не выходит — Россия планомерно и спокойно продолжает укреплять свою безопасность, подчеркнул Асафов.

«Россия достаточно четко реагирует и на допустимом уровне усиливает свое присутствие, которое там и так есть. Безусловно, несмотря на все эти учения НАТО, фактором номер один в регионе все равно остается Россия, которая реагирует на действия Запада как обычно: вполне ясно и содержательно», — резюмировал Асафов.

Ранее Россия не допустила новую провокацию со стороны США в Черном море. Накануне два американских судна пытались приблизиться к Крымскому полуострову, но столкнулись с обороной «запретных зон», в которых расположены военные корабли РФ, немедленно реагирующие на пресечение границ предупредительным огнем.